La mamma di Luigi Mario Favoloso, Loredana Fiorentino, sempre più diva: pronta per un reality?

La mamma di Luigi Mario Favoloso, Loredana Fiorentino, è sempre più diva. Barbara D’Urso ormai la vuole in tutte le sue trasmissioni. La chiama la ‘Favolosa’, a Live - Non è la D’Urso la lascia sfilare e così la bionda si atteggia in tv con i suoi abiti assolutamente kitsch. Sui social spopola. La 49enne diventa un personaggio popolarissimo: da sempre sogna di essere una soubrette e ora vede il suo sogno avversarsi. Data quasi per certa lo scorso febbraio al GF Nip, ora che il reality con i non famosi rischia di non farsi, potrebbe approdare da concorrente addirittura al prossimo GF Vip, quello firmato da Alfonso Signorini.

Sorride, gigioneggia, si diverte a stupire con i doppi sensi. Loredana Fiorentino, arrivata in tv per cercare il figlio scomparso e poi rimasta al centro dei riflettori per difenderlo dalle accuse dell’ex Nina Moric, ora continua a essere presente grazie alla storia del ragazzo con Elena Morali. Ma non è solo quello che la rende desiderata da Carmelita. Sono le sue faccette buffe e ammiccanti a farla emergere, la sua voluta sfacciataggine, il non aver peli sulla lingua e soprattutto la sua grande voglia di apparire. Al limite del trash.

Nata a Napoli il 24 luglio 1970, compirà a breve 50 anni. Divorziata da molti anni dal padre dei suoi due figli, ha cominciato a farsi conoscere quando a dicembre scorso Luigi Mario Favoloso ha lasciato la sua casa e di lui non si sono più avute per giorni notizie. Loredana ha lanciato vari appelli disperata, poi tutto è tornato a splendere quando il figlio è tornato.

La donna, però, non è scomparsa dalla tv, anzi. E da lì in poi si sono accesi i riflettori: la mamma di Favoloso, la “Favolosa”, vede crescere i follower, più di 26mila, e a lasciare il posto vuoto nei salotti di Barbara non pensa affatto. La D’Urso fiuta che il personaggio tira e fa discutere, così la invita sempre, orgogliosa di aver creato, come lei stessa ammette, un "nuovo mostro’" del piccolo schermo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2020.