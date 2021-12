La mamma di Soleil si scaglia contro Alex Belli. Wendy Kay non ne può più del comportamento dell’attore con la figlia. La donna sbotta e commentando un post del Grande Fratello Vip dice la sua: “Ora basta! Non mi piace e spero si allontani da lei”.

Wendy non comprende le azioni di Alex, soprattutto non approva le parole che il 38enne ha detto a Miriana Trevisan durante una chiacchierata. “Per fare meno con Sole dovrei uscire. Non posso frenarmi, quindi meglio quando uscirò il 13 dicembre – ha spiegato Belli alla mora – Se fuori c’è un futuro per noi? No assolutamente, nessuna storia per noi. Per mille motivi, io ho una vita troppo complessa. Un conto è qui dentro, funzioniamo perché non abbiamo niente da fare a giornate. Io e lei abbiamo molta complicità e magnetismo, ma no basta, la vita vera fuori è un’altra cosa assolutamente”. E ha poi chiosato: “Cosa avrei fatto se Delia fosse stata al posto mio? Io sarei entrato qui dentro per portarla via”.

La made di Sole è stufa dei tira e molla di Alex. “Ora basta!”, tuona. Poi aggiunge: “Avrei preferito che uscisse. Lui e Sole non possono stare insieme? Meno male. Non lo sopporto più Alex, basta! Non mi piace e vorrei che si allontanasse da mia figlia”. Spera proprio che la Sorgè non si metta con lui, che Alex Belli esca dalla porta rossa e scompaia dalla vita dell’influencer 27enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/12/2021.