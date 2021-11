Man Lo, concorrente cinese del Grande Fratello 6, è fidanzata col padre di un’attuale gieffina vip

Man Lo, la concorrente cinese del Grande Fratello 6, è fidanzata con il padre di un’attuale gieffina vip. Il legame è duraturo, va avanti da ben 13 anni. La 41enne, arrivata in Italia nel 2003 ed entrata al reality nell’edizione che vedeva tra i protagonisti Francesca Cipriani, Laura Torrisi, Filippo Bisciglia e Fabiano Reffe, ha una relazione con Stefano Codegoni, papà dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

Man Lo, ospite insieme al compagno al GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, in diretta rivela di aver dato alcuni consigli alla bionda 19enne prima che varcasse la porta rossa di Cinecittà.

“Dal mio gieffe è passata una generazione! Sono rimasta in contatto con Francesca Cipriani, sono passati 14 anni ma la sua simpatia non è mai cambiata. A Sophie ho dato consigli, un po’ sì, ma non tanti: lei è molto sicura di sé”, sottolinea Man Lo.

In passato Man Lo Zhang ha recitato in “Questa notte è ancora nostra”, film del 2008 di Paolo Genovese, accanto a Ilaria Spada, Nicolas Vaporidis, Franco Califano e Maurizio Mattioli. Nel 2009 ha partecipato alla commedia “Cenci in Cina” con Alessandro Paci, alla web-series di Maccio Capatonda, intitolata “Sexy Spies”. Al cinema ha lavorato anche in “Happy Family”, film di Gabriele Salvatores con Fabio De Luigi e Diego Abantatuono. La sua ultima parte importante risale al 2016 ed è “All’improvviso Komir”, un film di Rocco Ricciardulli presentato anche all’Italian Film Festival di Berlino. Poi per lei c’è stato solo l’amore con Stefano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2021.