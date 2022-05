Maneskin, debutto rock sul red carpet a Cannes: foto

I Maneskin sono i più desiderati anche a Cannes. Damiano David e il resto della band romana si regalano una passerella da sogno sul red carpet al festival: é la loro prima volta sulla Croisette.

Il gruppo rock è acclamatissimo alla 75esima edizione della kermesse cinematografica. Sono arrivati per la premiere di “Elvis”, il biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann presentato fuori concorso a Cannes. Nella colonna sonora del film c’è anche un brano firmato da loro, una cover di “If I can dream”.

Damiano, Ethan, Victoria e Thomas si prendono i riflettori e sfilano con regista, Austin Butler e il premio Oscar Tom Hanks. “Ecco la montee des marches più attesa della 75esima edizione”, grida al microfono lo speaker.

Damiano indossa un completo tutto dorato. “Elvis ha creato l’idea della superstar nella musica, ha influenzato tutti gli artisti, ha portato la musica nera verso il pubblico bianco, ha cambiato le cose intrecciando le culture quando tutto era separato”, sottolinea ai giornalisti.

Look audaci anche per Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi: tutti si sono affidati per gli outfit allo stilista di Gucci Alessandro Michele, che ha creato per loro capi con effetto ‘metallizzato’. La stravaganza sartoriale del brand è quella che più li caratterizza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2022.