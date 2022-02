I Maneskin tornano a Sanremo dopo il trionfo: Damiano David scoppia in lacrime

I Maneskin si prendono l’Ariston: sono loro le star della prima serata. Damiano David, 23 anni, Victoria De Angelis, 21, Thomas Raggi, 22, ed Ethan Torchio, 21, tornano a Sanremo dopo il trionfo dello scorso anno e pervadono il festival con la loro energia rock. Non mancano le emozioni: Damiano a fine esibizione si commuove e scoppia in lacrime. I quattro vengono da un periodo eccezionale, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, la standing ovation in teatro fa piangere il frontman della band romana che non si trattiene.

I Maneskin hanno vissuto un anno senza precedenti: hanno vinto Sanremo 2021 e l’Eurovision, hanno scalato le classifiche negli Stati Uniti, sono stati ospiti negli show più famosi negli Usa e hanno persino aperto il concerto dei Rolling Stones. Amadeus elenca tutti i loro successi poi arriva il momento della prima performance: si esibiscono sulle note di Zitti e Buoni, il brano con cui hanno conquistato il primo post al festival.

Le lacrime di Damiano, però, arrivano più tardi. I Maneskin cantano Coraline, il nuovo singolo presente nell’album Teatro d’ira-Vol 1. E’ alla fine della canzone, intensa e bellissima, che Damiano crolla e cede alle lacrime.

Il pubblico tutto in piedi applaude e l’artista è travolto dall’emozione. ”Grande Damiano, grandissimo” sottolinea Amadeus, che abbraccia forte il cantante.

Il momento cattura l'attenzione di tutti: i telespettatori a casa sono inteneriti dalla spontaneità di Damiano e degli altri componenti della band. Sui social pioggia di commenti positivi per i Maneskin.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2022.