Manila Nazzaro: 'Caterina Balivo è sempre stata gelosa di me, mi considera antipatica perché...'

Manila Nazzaro non ha mai legato con Caterina Balivo. La bionda in tv, a Verissimo, chiarisce il motivo che avrebbe portato, nel corso degli anni, allo scontro a distanza con la conduttrice mora 42enne. L’ex gieffina vip 44enne, senza mezzi termini, dice: “E’ sempre stata gelosa di me”.

Tutto sarebbe iniziato a Miss Italia, nel lontano 1999, quando Manila si aggiudicò il titolo di reginetta e la Balivo arrivò terza. “Con Caterina Balivo ho fatto Miss Italia e lei è arrivata terza. Tutto è nato perché sembra che lei dica che io una volta non l’ho salutata - racconta la Nazzaro - Onestamente può succedere, soprattutto dopo l’elezione di Miss Italia visto che sei frastornata. In qualche maniera lei non è stata amichevole nei miei confronti. Anche quando parlavamo non ci parlavamo, quando ci guardavamo non ci guardavamo. Non c’è empatia tra me e lei da sempre. C’è indifferenza. Nel nostro ambiente non si può essere amici di tutti. Beata la sincerità, questa è la verità”.

Manila nella clip di presentazione del Grande Fratello Vip ha detto che Caterina sarebbe stata tra le persone che non avrebbe mai voluto incontrare nella Casa. La presentatrice precisa: “Sì ,ho detto che non la vorrei trovare nel reality. Ma la cosa è reciproca. Con lei non ho mai legato in 22 anni. Ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Inoltre non è bello che lei dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ senza nemmeno fare il mio nome. Ha poi detto ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. L’ha detto più volte e io non ho mai replicato”.

Manila Nazzaro è un fiume in piena e arricchisce la sua spiegazione di altri particolari: “So anche che lei non mi ha mai voluto nelle trasmissioni che ha condotto. Infatti gli unici show in cui non sono mai stata invitata sono proprio i suoi. Mi chiedo il perché di tutto questo. Mi hanno detto che mi considera antipatica perché sostiene che dietro le quinte di 'Porta a Porta' non la salutai. Figuratevi che nemmeno me lo ricordo”. Chissà se Caterina Balivo replicherà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/4/2022.