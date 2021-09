Manila Nazzaro contro Caterina Balivo: 'Mi sta antipatica, non la vorrei mai al GF Vip’

Manila Nazzaro ha ammesso che tra lei e Caterina Balivo c’è grande antipatia. La 43enne, che tra pochi giorni entrerà nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ (è nel cast della nuova edizione) ha risposto ad alcune domande in un video pubblicato sui canali social del reality. Tra le altre cose ha fatto sapere che c’è una persona che proprio non vorrebbe come coinquilina durante questa esperienza. Si tratta della collega partenopea. “Chi non vorrei mai trovare dentro casa? Caterina Balivo”, ha affermato. “Eh vabbè, simpatie e antipatie ci sono…”, ha poi aggiunto.

Tempo fa al Corriere Adriatico Manila aveva già parlato del rapporto con la Balivo. Le due hanno partecipato alla stessa edizione di Miss Italia, nel 1999. La romana vinse, mentre la 41enne di Aversa arrivò terza. “Durante il concorso non abbiamo mai legato. Ricordo le nostre aspirazioni: io che sognavo di diventare una conduttrice tv mentre lei voleva fare la giornalista. In verità sono più amica di Elisa Isoardi, che due anni dopo è arrivata seconda. Io presentavo il dopo concorso e ci siamo conosciute lì”, aveva affermato.

“Abbiamo avuto due carriere diverse. Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto. Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata”, aveva poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 7/9/2021.