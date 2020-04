Manila Nazzaro contro l'ex marito: 'Ho scoperto su Instagram che aveva un'altra famiglia, una botta fortissima'

Manila Nazzaro, felicemente legata da un anno all’ex calciatore Lorenzo Amoruso, pur momentaneamente separata da lui, lei a Foggia e lo sportivo a Firenze, causa quarantena, pensa a un futuro felice, in cui arriverà il matrimonio e, magari, anche un altro figlio. La bella 42enne però ha ricevuto un’altra delusione dal suo ex marito, Francesco Cozza, da cui ha avuto due figli, Francesco Pio, 14 anni, e Nicolas, 8. “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima”, confessa l’ex Miss Italia a Diva e Donna. Una rivelazione, uno sfogo contro l’ex giocatore della Reggina.

Ha scoperto che l’ex marito si è rifatto una vita sul social. E’ stata solo “l’ultima botta” di una separazione di cui Manila Nazzaro non ha mai voluto chiarire le cause, privilegiando la privacy per amore dei figli. “Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”, sottolinea addolorata.

Manila poi punta il dito contro Cozza: “Non è una cosa bella vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui”.

L’ex centrocampista 46enne, ora allenatore, sarebbe legato a Milena, da cui nell’agosto del 2018 avrebbe avuto il piccolo Leonardo. Manila Nazzaro avrebbe scoperto dell’esistenza della nuova compagna e poi del bimbo appena nato via web, come lei stessa precisa al giornale.

Quando le si domanda che rapporto abbiano i suoi bambini con il papà la Nazzaro spiega: “Sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/4/2020.