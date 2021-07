Manila Nazzaro dopo 4 anni ha ottenuto il divorzio dal padre dei suoi figli: ecco come ha festeggiato

Manila Nazzaro dopo 4 anni ha ottenuto il divorzio dal padre dei suoi figli Francesco Cozza e ha festeggiato insieme agli amici. La bionda ha scritto definitivamente la parola fine al suo legame con l’ex calciatore da cui ha avuto Francesco Pio, 15 anni e Nicolas, 10. Ora è libera di sposarsi con Lorenzo Amoruso, 50 anni, suo attuale compagno, con cui continua a sognare un bambino, nonostante l’aborto che l’ha fatta molto soffrire.

Il divorzio è arrivato lo scorso 27 maggio, la Nazzaro a Gente confida: “Quando ho firmato da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un’altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire l’ascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo”.

Aspettava da tempo il divorzio, nel 2017 i due si erano separati, si erano sposati nel 2005. Manila è davvero contenta e guarda con fiducia al futuro. A ottobre la bella 43enne si trasferirà nella nuova casa acquistata da Amoruso a Roma, ancora in fase di ristrutturazione. Le nozze arriveranno. “Ogni volta che si parlava di matrimonio, lui diceva: ‘Non si può, non hai ancora divorziato’. E così ci siamo concentrati sulla casa. Ora però mi aspetto la proposta vera! Tutti ci dicono che ci dobbiamo sposare per forza, ma noi vogliamo farlo perché lo desideriamo, non perché le persone se lo aspettano. Insomma la nostra sarà una scelta d’amore, non un obbligo”, spiega.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/7/2021.