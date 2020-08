Manila Nazzaro, frecciata velenosa dell'ex marito Francesco Cozza: 'Le bugie...'

Manila Nazzaro si gode la serenità ritrovata accanto a Lorenzo Amoruso. E’ uscita insieme al compagno da Temptation Island. La 43enne è stata una delle protagoniste più apprezzate del reality, così come l’ex calciatore 49enne: insieme i due ora provano ad avere un figlio. A mettere però in discussione le parole della bionda, che al reality ha rimarcato più volte di aver molto sofferto in passato e di provvedere da sola con il suo lavoro al mantenimento dei suoi figli, Francesco Pio, di 14 anni, e Nicolas, 9, ci pensa l’ex marito. Francesco Cozza lancia sul social una frecciata velenosa all’ex moglie.

Lo sportivo 46enne, anche lui ex calciatore, non nomina mai direttamente Manila. I messaggi, però, arrivano dritti al bersaglio: sono stoccate eloquenti. Cozza pubblica una foto che lo immortala insieme ai due figli avuti dalla Nazzaro e scrive: “I miei giudici più severi… le bugie hanno le gambe corte”. Non si limita a questo. In una delle sue IG Stories scrive: "Chi brilla di luce propria non ha bisogno di oscurare gli altri per apparire. La serietà è un’altra storia".

Manila è stata sposata con Francesco Cozza per dodici anni, fino al 2017. La storia tra di loro non è finita bene. Come svelato in alcune interviste e anche a Temptation, sembrerebbe che la Nazzaro sia rimasta assai delusa dal comportamento dell’uomo, colpevole, secondo le sue parole, di aver avuto una storia ‘clandestina’.

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna prima della partecipazione al reality, Manila aveva dichiarato di avere scoperto che l’ex marito aveva un altro legame solo attraverso le foto da lui su Instagram.

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata. Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”, aveva detto. Cozza aveva invece chiarito che la loro storia era già finita nel periodo al quale la Nazzaro si riferiva…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2020.