Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la scelta dopo Temptation: 'Stiamo provando ad avere un figlio'

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, dopo uno scontro iniziale al falò finale di confronto a Temptation Island, nel chiude con il botto, tenendo incollati davanti la tv ben 4 milioni 29mila spettatori, per uno share del 28%, ritrovano la grande sintonia. “Io questa donna me la sposo”, dice l’ex calciatore a Filippo Bisciglia. All’incontro dopo un mese dalla fine del reality i due arrivano insieme, innamorati e felici. L’ex Miss Italia confessa: “Stiamo provando ad avere un figlio”.

Manila alla fine del viaggio nei sentimenti confessa al compagno che desidererebbe una sua presenza più costante. Vorrebbe che lui si trasferisse definitivamente a Roma. "Non abbiamo una quotidianità, Lorenzo. Devi essere onesto", dice Manila. Amoruso replica: “Sbaglio o vado a fare la spesa a Roma? Vado a prendere i bambini a scuola e li porto agli allenamenti?. Sei diva dalla nascita, vuoi sempre stare al centro dell'attenzione. Hai parlato con quella burattinaia, e lei lo sa e spero lo sappia anche Andrea, e mi hai fatto passare per quello che viene da te solo nei weekend”.

La Nazzaro a Bisciglia chiarisce, non trattenendo le lacrime: "Io vorrei vivere con lui, prendere una casa insieme". Lorenzo prosegue: "Ti avevo detto che sarei l'uomo più felice del mondo ad avere un figlio da te. Da un anno sono entrato nella tua vita, abbiamo creato un equilibrio e ho pensato che un bambino gli equilibri possa romperli".

Il pomo della discordia è incentrato sulle questioni lavorative e sulla possibilità di vivere nella stessa città. Manila gli ricorda che le aveva promesso già lo scorso anno di trasferirsi nella Capitale. Lorenzo le fa allora una domanda secca: "Cosa vuoi da me?”. La conduttrice si commuove e ammette che è necessario trovare un punto di incontro. In lacrime sottolinea: “Sei l'uomo uomo, insieme a mio padre, di cui mi fido. Ma non è facile. Ho dovuto mettere una corazza". Lorenzo la bacia con passione e trasporto. Poi ammette: "Io questa donna me la sposo, lo sappiamo entrambi che sei la donna della mia vita".

I due vanno via insieme e un mese dopo sempre insieme si presentano all’incontro fissato con Filippo per raccontare come procede il loro rapporto. “Abbiamo trovato un compromesso", dichiara subito la bionda 42enne durante l'intervista con il conduttore del reality. “Stiamo cercando casa a Roma”, svela ancora. Lorenzo ha deciso che si fermerà nella Capitale almeno cinque giorni su sette della settimana. Manila poi svela: “Stiamo provando ad avere un figlio”. Lei è già mamma di Nicolas e Francesco Pio avuti dall’ex marito Francesco Cozza. “Ci stiamo lavorando”, le fa eco il fidanzato 49enne. Fanno progetti in grande e desiderano una famiglia. Bisciglia allo sportivo dice: “Sogni un piccolo Amoruso…?”. L’uomo ribatte: "Anche essere papà di una piccola principessa non mi dispiacerebbe affatto".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/7/2020.