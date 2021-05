Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si vogliono sposare, ma c'è un problema: ecco quale

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso desiderano ardentemente andare a nozze. I due si vogliono sposare, ma c’è un grande problema, lo rivelano a Barbara D’Urso a Domenica Live.

L’ex Miss Italia 43enne e lo sportivo 49enne, ex calciatore, protagonisti di Temptation Island, sono fidanzati e vogliono suggellare il loro legame con i fiori d’arancio. I due hanno pure provato ad avere un bambino, purtroppo l’aborto spontaneo della bionda non ha permesso al loro sogno di diventare realtà. Ora, però, guardano avanti e sperano al più presto di mettere la fede all’anulare, sempre si riesca a superare l’ostacolo che non ha ancora permesso alla coppia di organizzare il matrimonio.

Manila e Lorenzo non possono ancora sposarsi perché la Nazzaro non ha ancora divorziato dall’ex marito, Francesco Cozza. Le carte per sciogliere definitivamente il legame con l’ex numero 10 della Reggina, da cui ha avuto due figli, Nicolas e Pio, non sono state ancora firmate.

“Lo sapete, quando ci sarà un matrimonio ci saremo anche noi”, sottolinea in diretta tv Barbara D’Urso ai suoi ospiti. Manila Nazzaro spera avvenga il prima possibile. “Ho quasi ottenuto il divorzio dal mio precedente matrimonio. Vedremo cosa succederà…”, rivela. La pandemia ha reso più complicato tutto, ora però dovrebbe risolversi ogni cosa.

Intanto la Nazzaro e Amoruso, divisi tra Toscana e Lazio, continuano a sperare in un bebè. “Nel frattempo stiamo costruendo, mattone su mattone, il nostro nido d’amore”, confida lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/5/2021.