Manila Nazzaro ai ferri corti con Lorenzo che piange per lei: 'Non voglio fare la mantenuta'

Manila Nazzaro non si confronta ancora con il fidanzato Lorenzo a Temptation Island, ma i due sembrano ormai ai ferri corti. L’ex calciatore piange per lei con le tentatrici, dice che sente la sua mancanza, l’ex Miss Italia, però, sembra assai più fredda e sulla possibilità di trasferirsi a casa di lui a Firenze pare irremovibile. “Non voglio fare la mantenuta”, afferma convinta.

Nella quinta puntata del reality finalmente c’è un video anche per Manila. Nel Pinnettu ascolta il compagno parlare del loro rapporto. “Andare a Roma da lei mi fa stare bene, mi piace, mi sono messo a disposizione. Ma io non posso lasciare a Firenze. Lei mi ha portato qui per vedere come mi rapportavo con le altre donne. Abbiamo pensato a un figlio, se viene sono felice, se non viene va bene lo stesso”.

“Ho già detto a Manila che se ha voglia di non lavorare più non ci sono problemi, penso a lei e ai bambini. Sono stato fortunato nella vita, sfruttiamola questa possibilità. Non sono un menefreghista, collaboro in tutto fuorché stirare”, sottolinea lo sportivo. Ha un rammarico: "Non ho mai avuto figli. Con Manila ne abbiamo parlato ma so che l'età in questo non aiuta. Abbiamo trovato un equilibrio e un neonato quell'equilibrio lo fa saltare. Ci siamo detti che se viene, va bene. Sarei l'uomo più felice al mondo". Manila nell’ascoltarlo ride e commenta: "Ma che dice? Non è vero".

La conduttrice quando torna al villaggio ai single dice: "Ha fatto lo sborone, ha detto che può mantenermi e io queste cose le odio. Poi inventa che stiamo provando ad avere figli. Ma che dice? Non è vero che ci stiamo provando!”.

Lorenzo Amoruso poi vede tutto. Al falò degli uomini ascolta la fidanzata parlare a uno dei single del suo ex marito e non solo: "Siamo stati insieme per anni. Mi sono crollate delle sicurezze del passato. Io ho paura che lui non voglia fare un passo concreto. Nella mia vita la sicurezza è venuta a mancare di botto. Non faccio passi verso di lui perché non sono da sola, il passo dovrei farlo fare anche ai miei bambini e questa responsabilità non me la posso prendere. Lorenzo è molto più libero di me".

La Nazzaro chiarisce perché non vuole trasferirsi a Firenze da lui: “Non mi sono mai sacrificata per un uomo perché la vita mi ha insegnato che non ne vale la pena. Nella sua casa a Firenze hanno convissuto tutte le sue ex e a me non va. Lorenzo vuole continuare a fare il fidanzatino e a una certa età bisognerebbe cambiare un po' la testa. Fa comodo a tutti avere la fidanzata part time. Ho sempre lavorato e sono abituata a lavorare. Se io non lavorassi, Lorenzo dovrebbe darmi la sua carta di credito per me e per i miei figli ed è una cosa terribile. Chiedere non mi appartiene, non volevo nemmeno la carta di credito di mio marito. Sono autosufficiente e non mi appartiene fare la casalinga, sarei infelice. Lui ha un cane a Firenze, io ho due figli. Non è paragonabile”.

Lorenzo è addolorato e sbotta: "Per me può finire qui, puoi andarla a chiamare. Lei si porta dietro delle situazioni molto spiacevoli. Le ho giurato amore sulla tomba di mio padre. Non deve raccontare queste stronza*e*. Non ho più voglia di fare il fidanzatino alla mia età”. La situazione rischia di degenerare al confronto, ormai imminente, nell’ultimo falò, quello che li metterà l’uno di fronte all’altra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/7/2020.