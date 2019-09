Manila Nazzaro a Storie Italiane parla del suo nuovo amore, Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia 1999, ora speaker radiofonica di Radio Zeta, è nuovamente felice. Grazie al compagno pensa positivo, ha superato il dolore per la fine del suo matrimonio con Francesco Cozza, da cui ha avuto Francesco Pio nel 2006 e nel 2011 Nicolas, e i problemi dovuti alla malattia alla tiroide per cui è stata pure operata.

Il suo nuovo amore la rende serena. Lorenzo Amoruso è un uomo eccezionale per Manila Nazzaro. “Lui ha tante cose rispetto a quello che c’è stato intorno a me finora – confessa in tv - E’ paziente, attento e vuole molto bene anche ai miei figli, Manila è un pacchetto a tre. Non ha figli suoi, ma sarebbe un papà fantastico. Mi ama e si vorrebbe anche sposare, sono in attesa di divorzio. Potrebbe arrivare qualsiasi cosa. Io credo che quando la vita ci dà una seconda possibilità abbiamo la responsabilità di provarci ancora di più rispetto alla prima volta”.

Ha vissuto la separazione dal marito come un lutto. Per fortuna il nuovo amore dà speranza a Manila Nazzaro, ora serena. “Da parte del mio ex era basato su fondamenta diverse dalle mie – spiega parlando del matrimonio finito - I tradimenti possono essere di più generi e tipi. E’ stato tradito il desiderio di stare insieme. Ero rimasta sola con due bambini e mi sono trovata ad essere contemporaneamente madre e padre. In quel momento ho metabolizzato che era finita”.

"C’è stata una sofferenza immensa e una serie di eventi che non hanno aiutato il mio stato d’animo – dice ancora a Storie Italiane - A luglio dello scorso anno ho avuto anche problemi di salute. Dopo l’operazione ero completamente afona, adesso ho un’altra voce rispetto a quella precedente all’intervento. In quel momento mi erano vicini solo i miei genitori ed è stato pesante. Mi ero resa conto che l’uomo che avevo accanto non mi era accanto per niente”. Ma ora è tutto alle spalle.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2019.