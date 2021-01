Il dramma di Manila Nazzaro: 'Lorenzo e io abbiamo perso il nostro bambino'

Manila Nazzaro confessa il dramma che sta vivendo con il compagno Lorenzo Amoruso. Sul social, in un lungo post, la bella 43enne rivela: “Abbiamo perso il nostro bambino”. Il nuovo anno per la coppia inizia nel peggiore dei modi.

L’ex Miss Italia e lo sportivo, dopo Temptation Island, avevano più volte svelato il desiderio di mettere al mondo un bebè, la gravidanza è arrivata ed è stata vissuta nel più grande riserbo, ora la dolorosa ammissione della bionda: un aborto spontaneo ha messo fine al sogno.

Manila pubblica sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con l’ex calciatore, ad accompagnare lo scatto l’augurio per un 2021 che riservi meno sofferenza dell’anno appena trascorso. "E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”, scrive la Nazzaro.

La conduttrice poi spiega il perché ha deciso di condividere il suo dolore sul social: “Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi.Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere!!! Buon anno!!!”.

“Abbiamo imparato tanto ma dimenticato molto di più nei mesi scorsi... ma sulla mia pelle ho capito che condividere porta sollievo e non vergogna. Che il dolore appartiene a tutti, ma che in qualche modo ci si rialza sempre. È la vita. Ed è bellissima comunque”, aggiunge ancora Manila Nazzaro in un altro post.

Nelle sue IG Stories poi scrive: “Sapete perché io e Lorenzo abbiamo deciso di raccontare il nostro profondo dolore? Perché non dobbiamo mai sentirci soli quando soffriamo. Condividere esperienze belle o brutte è una sorta di grande abbraccio. E non abbiamo abbracciato voi… E voi tutte avete abbracciato noi”.

Manila ha perso il bambino che tanto desiderava con il compagno 49enne il 25 novembre scorso. Lo rivela poco dopo: “Da quel maledetto 25 novembre leggervi nei vari blog mi ha aiutato a capire e accettare”. La bionda continua: “Molti mi hanno detto ‘Perché lo hai raccontato?’ Perché la perdita di un bimbo è un dolore, può accadere e accade più spesso di quanto si pensi. Ma non è un fallimento dell’essere donna. E fino a quando sarà trattato come argomento tabù questo senso di fallimento accompagnerà ogni singola donna per sempre”. La Nazzaro non si arrende. Avvolta dall’affetto delle fan volta pagina “con positività”. “Attendo tutte belle notizie d’ora in poi”, sottolinea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/1/2021.