Manila Nazzaro, prima uscita pubblica con il nuovo compagno Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro è mondanissima e felice accanto al nuovo compagno Lorenzo Amoruso, ex calciatore di serie A. Miss Italia 1999 si gode la sua prima uscita pubblica insieme all’uomo che l’ha resa felice: la bella 42enne splende sul red carpet dell’evento inaugurale di Germanycar Audi Service a Roma in coppia.

Manila sorride ai fotografi: look total black per la bionda che con l’abito corto lascia vedere le gambe. Al suo fianco c’è Lorenzo Amoruso, 48 anni, nato a Bari, difensore di ferro che per molti anni ha calcato i campi da gioco, vestendo poi, una volta smesso con il pallore, il ruolo di dirigente sportivo. E’ stato fidanzato in passato con Giulia Montanarini, ora nella sua vita è antrata a bomba la Nazzaro: i due sono molto felici.

L’ex miss, ora speaker radiofonica di Radio Zeta, si gode la serata con Lorenzo. Ha superato il trauma per la fine del suo matrimonio con Francesco Cozza, pure lui calciatore, da cui ha avuto Francesco Pio nel 2006 e Nicolas nel 2011. Anche i terribili problemi con la tiroide sono ormai alle spalle.

A Storie Italiane lo scorso settembre la bionda aveva detto del nuovo compagno: “Lui ha tante cose rispetto a quello che c’è stato intorno a me finora. E’ paziente, attento e vuole molto bene anche ai miei figli, Manila è un pacchetto a tre. Non ha figli suoi, ma sarebbe un papà fantastico. Mi ama e si vorrebbe anche sposare, sono in attesa di divorzio. Potrebbe arrivare qualsiasi cosa. Io credo che quando la vita ci dà una seconda possibilità abbiamo la responsabilità di provarci ancora di più rispetto alla prima volta”.

