Manila Nazzaro richiestissima dopo Temptation: 'Tutti vogliono me e Lorenzo'

Manila Nazzaro è richiestissima in tv dopo Temptation Island. L’ex Miss Italia ha molti progetti professionali in ballo. Ritorna al centro dei riflettori, ma non da sola. Anche Lorenzo Amoruso ha i fari puntati addosso: piace e molto. La bella 42enne lo rivela a Vanity Fair.

A fine agosto tornerà a Radio Zeta. Da domani, 5 agosto, sarà al timone di “E la chiamano estate”, programma di Rai Due in seconda serata. Manila Nazzaro spiega: “E’ un programma sul turismo italiano post-Covid: abbiamo raccontato quanto la gente abbia voglia di riscoprire l’Italia e le nostre bellezze, che prima snobbavamo un po’. Ora abbiamo bisogno di vivere il nostro paese e di valorizzarlo come merita”. Ma in ballo ci sono molte altre cose…

“Stanno parlando di tante cose, anche del GF Vip. Io mi auguro semplicemente di avere una continuità lavorativa, magari rimanendo accanto a Maria (De Filippi, ndr). Anche Lorenzo ha avuto diverse proposte: improvvisamente tutti si sono accorti di noi e spero che qualcosa di concreto possa arrivare. Per la prima volta dopo tanti anni, mi sento positiva”, sottolinea ancora Manila.

La Nazzaro sarebbe disposta pure a lavorare in televisione nuovamente in coppia con il compagno Lorenzo: “Sarebbe divertente, uno “scontro tra titani”. Lui ha la testa durissima e io non gliene faccio passare una. Insieme siamo esilaranti, senza contare le figure di me*da che ogni tanto facciamo”.

4/8/2020