Manila Nazzaro ha raccontato che i figli l’hanno rimproverata per come si è comportata a ‘Temptation Island’. L’ex Miss Italia ha partecipato allo show di Canale5 insieme al compagno Lorenzo Amoruso, ma a detta dei suoi ragazzi ha avuto atteggiamenti troppo disinibiti con i tentatori del programma condotto da Filippo Bisciglia. Parlando di cosa le hanno detto Francesco Pio, 14 anni, e Nicolas, 8, nati dal matrimonio con l’ex marito Francesco Cozza, la bionda romana ha fatto sapere a ‘Vero Tv’: “Mi hanno simpaticamente massacrata e rimproverata di aver ballato troppo e spalmato troppe creme”.

Manila ha anche spiegato quanto l’esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi abbia però rafforzato il rapporto con la sua dolce metà. “Mi sono innamorata ancora di più di lui”, ha fatto sapere. I due recentemente hanno confermato l’intenzione di acquistare una casa a Roma dove andare a convivere in maniera più stabile. Inoltre hanno espresso anche il desiderio di avere un figlio insieme.

La 42enne qualche tempo fa ha rivelato come ha conosciuto Lorenzo, 49 anni. “Ci siamo conosciuti su Twitter. Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme. Ero in fase di separazione dal mio ex marito, avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare”, ha dichiarato.

Scritto da: la Redazione il 19/8/2020.