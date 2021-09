Manuel Bortuzzo, ecco cosa pensano i suoi genitori di Lulù Selassiè: le loro parole

Manuel Bortuzzo pare frenare con Lulù Selassiè, anche se tra il 22enne e la la 23enne nella Casa del GF Vip sembra nascere un sentimento. Il nuotatore e la principessa sono per tutti la nuova coppia del reality, eppure i genitori del ragazzo raffreddano gli animi dei più romantici e dicono cosa pensano della ragazza. Papà Franco e mamma Rossella gettano acqua sul fuoco sul legame.

“Mio figlio ha sempre avuto molto successo con le ragazze - confida a Novella 2000 il padre di Manuel - Ha sempre avuto fidanzate meravigliose. Se sta provando simpatia per questa ragazza, non posso che esserne felice. Anche se, da genitore, non credo molto nelle relazioni che nascono all’interno di questo tipo di programmi. Poi ovviamente mai dire mai, ci sono stati in passato casi analoghi che ancora oggi stanno durando. Chi vivrà, vedrà”.

La madre di Bortuzzo è più o meno dello stesso parere. A Chi sottolinea: “Per quanto riguarda il loro avvicinamento, penso sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco questa ragazza”.

La donna subito dopo aggiunge: “L’importante è che Manuel sia sempre sereno e sono contenta che sia circondato da persone che gli vogliono bene”. Per lei il figlio il suo obiettivo l’ha già raggiunto: “Mostrare la normalità nella disabilità”. Hanno attraversato il dolore insieme, come anche la rinascita: Manuel è speciale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/9/2021.