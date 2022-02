Manuel Bortuzzo, al GF Vip la dichiarazione d'amore a Lulù nel giorno di San Valentino: 'Siamo un'anima sola’

Manuel Bortuzzo nel giorno di San Valentino regala una sorpresa dolcissima alla sua Lulù Selassiè. Il nuotatore 22enne torna nella Casa del GF Vip e fa una dichiarazione d’amore commovente alla principessa 23enne. “Siamo un’anima sola, non smetto mai di guardarti, 24 ore su 24”, le confessa.

Per Lulù prima arrivano i regali, li trova nella Love Boat: un orso gigantesco e 22 rose rosse, lo stesso 22 che il ragazzo si è tatuato sul collo, il giorno in cui si sono messi insieme, il 22 settembre, più una bianca, segno della purezza dell’amore che li accomuna. Poi in giardino c’è Manuel ad attenderla. Bortuzzo pronuncia parole importanti: è pazzo della ragazza.

“Che bella che sei! Non smetto mai di guardarti, 24 su 24, anche sul telefonino. Stai tranquilla perché trascorreremo una vita bellissima insieme, non puoi neanche immaginare quanto e le cose che stiamo facendo per te fuori, io, la mia famiglia e la tua. Ci ho messo un po' a capirti ma poi ce l'ho fatta. Siamo un'anima sola e quasi mi spaventa quanto siamo vicini anche a distanza”, sottolinea Manuel a Lulù.

La gieffina piange di felicità. L’ex concorrente continua: “Tu stavi giocando al gioco dei mestieri, ti è uscito di diventare una tatuatrice e io mi stavo tatuando il 22 qui dietro in quel momento”.

Manuel non vede che il gioco finisca: desidera vivere la loro relazione fuori dal reality: “Ti aspetto fuori. Ci aspetta una vita meravigliosa insieme e non vedo l’ora di viverla”. Sui fiori regalati, rose, le dice: “Contali. La 23esima rosa, quella bianca, è simbolo della purezza del nostro amore e delle nostre anime che si sono unite”. Poi, prima di andare via svela anche l’altro tattoo fatto in settimana, sempre sul collo, ma dall’altro lato rispetto al 22: ha scelto di farsi scrivere ‘change’, cambiamenti, quelli arrivati a sorpresa, bellissimi, nella sua vita grazie al reality show.

