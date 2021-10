Manuel Bortuzzo esplode dopo l’ennesima scenata di gelosia di Lulù Selassiè. “Non rompermi i coglio*i!”, le dice stufo del comportamento della 23enne. Il ragazzo è esausto, la principessa prima litiga con Sophie Codegoni, colpevole di essere troppo vicina al 22enne quando nella Casa del GF Vip si festeggia il compleanno di Manila Nazzaro, poi opprime il nuotatore ancora una volta.

Lulù al reality riprende Sophie: “Ho visto che tu gli vai sempre vicino. Mi avevi detto che avresti evitato di farlo e invece… Ok che cerchi di includerlo, ma tranquilla amore che ci penso io. Questo mi mette molta ansia, perché ho già tanti problemi nella mia vita. Per cui questa situazione che ho con lui mi dà tanta serenità e quindi la voglio soltanto per me. Pensavo fosse chiaro. Amore se tu puoi evitare certe attenzioni. Anche perché altrimenti mi fai malissimo. Per cortesia ti prego”.

“Io non posso ancora soffrire – sottolinea la ragazza alla bionda – Cioè non posso, veramente troppe volte mi è successo nella vita una cosa del genere. Non posso permettere che accada di nuovo qui al GF Vip. Anche perché altrimenti muoio. Ok che mi dici che non hai altri fini, vabbè, ma è meglio se puoi evitare”.

L'ex tronista di Uomini e Donne prova a calmarla: “Eravamo tutti insieme a ballare. Poi se lo vedo lì da solo cerco di coinvolgerlo. Lo faccio per questo spero tu mi capisca. Pensavo davvero fosse tutto chiarito. Ti ho detto che giuravo su mia madre che non mi interessava. Era proprio una cosa per includere lui. Assolutamente è chiaro, eviterò di certo da qui in avanti. Però devo dire che non lo faccio mai con un secondo fine. Mi auguro che almeno tu abbia capito adesso che non cercavo altro se non di stare tutti insieme”.

Tutto questo non basta. Bortuzzo di queste scenate non ne può proprio più. Con Lulù è spietato: “Io sono comprensivo, ma ci sono tuoi atteggiamenti che mi danno fastidio e mi allontano. Il tuo modo di fare mi fa seccare le pal*e, ti giuro, non ho nemmeno voglia. E’ da quando siamo qui dentro che è così.. Mi dici ‘Vieni che parliamo due minuti', no, lasciami in pace! Vuoi vivere serenamente? Allora inizia a non rompermi i cogl*oni per queste cose qua e lasciami in pace. Prendo le distanze ma non perché ce l’ho con qualcuno. Io sono fatto così, quando capisco che una cosa in quel momento non mi va e non mi fa stare sereno, non la faccio. Io qua dentro non mi incaz*erò mai realmente”.

“Io ti rompo il caz*o se fai le cose con gli altri? No! Perché non me ne frega niente! Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me‘ e allora? Lo faccio con chi voglio - continua Manuel - Io qua non sono venuto per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla. Sophie è una mia amica. I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli. Pensi che io sia arrivato a 22 anni con la vita che ho fatto e mi perda in queste minch*ate? Non mi conosci per niente”.

Lulù non demorde, poche ore dopo, non accettando di essere stata scaricata, torna alla carica, vuole un’altra chance: “Ma possiamo provare a cercare di andare avanti? A me questa cosa rende molto triste, io voglio che tutto si migliori fra me e te. Possiamo almeno provare? Non voglio che tu sia falso, ovviamente, sarei pazza lo volessi. Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai. Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo? Io voglio farti vedere la persona che sono fuori, qua per me è molto stressante. Non fossilizziamoci sui problemi. Andiamo avanti”.

La Selassiè non vuole capire e sottolinea ancora: “Oggi mi hai detto che volevi dei giorni per pensarci, ora mi dici che non ne vuoi più sapere. Quello che c’è fra me e te, non c’è fra te e Sophie, o te e Soleil, o te e Francesca”.

Manuel invece pare aver già archiviato il flirt: “Il tuo bacio? E’ un atto che non mi interessa avere, non voglio i tuoi baci, per come sono fatto io ai tuoi baci non riesco a dare il valore che vorrei dargli. All’inizio mi sono lasciato andare con te, anzi ci siamo lasciati andare, forse era meglio se ti avessi conosciuto prima di fare certe cose”.

“Sono due settimane che dentro sono così. Ma se io certe cose non riesco a dartele, è una colpa? Se io ti dicessi ‘dai amore vieni qua ti dò un bacetto‘ sarei finto ed io non riesco a fingere. Io non sorrido più da una vita, non mi sento come vorrei essere, quindi i miei sorrisi non sono sorrisi sono segni d’approvazione, tipo ‘ok, tranquilla’. Capisci? Se il tuo carattere ti porta a rispondermi così significa che te sei così, se te ti comporti così con Sophie immagina se ci fidanziamo? Fuori ho trecentomila ragazze attorno. Basta”, conclude Bortuzzo. Lulù però lo abbraccia: ancora non si è convinta del suo rifiuto…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/10/2021.