Manuel Bortuzzo in piedi cammina: la sorpresa emozionante al GF Vip

Manuel Bortuzzo regala una sorpresa emozionante agli altri concorrenti del GF Vip e pure al pubblico a casa. L’ex nuotatore si alza in piedi e cammina, passeggia nella Casa di Cinecittà ‘scortato’ da Aldo Montano e Alex Belli. Il 22enne abbandona la sedia a rotelle grazie ai tutori e a un deambulatore. Gli altri inquilini ricevono un buongiorno stupefacente: commossi lo abbracciano e si complimentano con lui. “Sei altissimo!”, esclamano.

Il giovane atleta, vittima di una sparatoria a Roma nel febbraio 2019, ha una lesione midollare, ma potrebbe pure tornare a camminare: questa lesione infatti non è completa. In un libro il ragazzo ha descritto tutti gli esercizi che sta facendo per tornare a reggersi sulle sue gambe. Sottolinea di essersi dato dieci anni per poter riuscire a essere nuovamente autonomo e tornare a camminare.

Bortuzzo fa pian piano un passo dopo l’altro. Carmen Russo è stupita, così come Katia Ricciarelli, Raffaella Fico e Soleil Sorgé. Tutti lo stringono forte, apprezzano la sua forza, il suo non darsi mai per vinto. Il biondino è molto amato al reality: per tutti è il vincitore annunciato di questa edizione, la sesta, dello show.

Convocato in Confessionale, Manuel trova un regalo speciale della produzione: un deambulatore, che gli permette di abbandonare la sedia a rotelle e di stare in piedi. Esce e, accompagnato da Aldo e Alex, cammina: il suo percorso all'interno del GF Vip ora ha una nuova prospettiva per lui. Il pubblico esulta sui social. “Amore, che bello vederti così. Ammazza che figo che sei!", esclama Manila Nazzaro felice per lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2021.