Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip senza alcuna penale, il papà spiega il perché

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip. Andrà via dalla Casa più spiata d’Italia senza essere obbligato a versare alcuna penale: il papà, Franco, spiega il perché.

Il 22enne abbandonerà il reality entro fine mese, non rimarrà nel gioco fino alla prossima finale, il 14 marzo. Bortuzzo esce per motivi di salute: è per questo motivo che il suo contratto si scioglierà naturalmente. “Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute - spiega Franco Bortuzzo a Fanpage - Manuel è dimagrito 6, 7 chili".

Il padre di Manuel chiarisce: “Come va? Malissimo… Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”. E aggiunge: “Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c'è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”.

Franco si è accorto che il figlio è demotivato. “Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio - sottolinea ancora Franco Bortuzzo - Adesso che non c'è più Aldo Montano, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella Casa".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/1/2022.