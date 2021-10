Manuel Bortuzzo, Lulù ci riprova, lui la gela: 'I tuoi abbracci sono senza senso'

Manuel Bortuzzo non cambia idea. Lulù Selassiè ci riprova nella Casa del GF Vip, non si arrende all’idea del sentirsi rifiutata, ma lui la gela: “I tuoi abbracci sono senza senso”.

La principessa dopo solo 48 ore torna alla carica e chiede l’ennesimo confronto al nuotatore, soffre troppo per il suo allontanamento. “Vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Come adesso, ho bisogno di un abbraccio. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti”, dice tra le lacrime.

“Che dici amore? Mi fai emozionare, perché queste sono cose che vorrei fare tutti i giorni e mi limito. Quindi possiamo rimanere con questa cosa che posso essere più libera con te? Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Sto cercando di capire amore. Parlo di qui al GF non di fuori. Posso essere libera di coccolarti o abbracciarti?”, aggiunge.

Manuel, pur dispiaciuto, tira dritto e la rifiuta: “Fai il tuo percorso, vivi. Le cose se ci sono escono. La forza delle cose belle è questa. Non riesco neanche a parlarne perché mi sento in difficoltà. Noi dobbiamo vivere. Tu fai il tuo percorso, io faccio il mio. Se c'è qualcosa che ci farà riavvicinare, ci sarà. Punto”.

Non vuole tentare un riavvicinamento. Lo sportivo sottolinea: “Non è questione di essere disposto o meno. Se una cosa nasce, nasce ed è ovvio che poi uno la prende. Ma se non nasce, non nasce. Non è una questione di predisposizione. Pensa che io sono ancora amico della mia ex. Poi la vita porta determinate cose e uno le insegue, è normale. Nel bene e nel male”.

Lulù però insiste: “Non trovi il senso di abbracciarmi? Ma cosa dici? Qui dentro ci abbracciamo tutti, dai, tra noi poi c’è stato un affetto diverso. Anche io abbraccio altri, quindi secondo me è normale abbracciare anche te”. Bortuzzo però non le dà la risposta che avrebbe voluto: “E’ solo che non ne trovo il senso, da parte mia non ne trovo il senso. Ho capito che abbraccio Gianmaria e che qui vi abbracciate tutti. Ma io quante ne abbraccio? Poche e solo per scherzare. Non ce l'ho questa cosa”. Pio, temendo forse di umiliarla troppo conclude: “Va beh, tu sentiti libera di fare quello che vuoi, non è un problema per me”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2021.