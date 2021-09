Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, baci e coccole sotto le coperte al GF Vip

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si scambiano baci e coccole sotto le coperte al GF Vip. Il loro risveglio, dopo aver dormito nello stesso letto, è dolcissimo. Sono passati solo pochi giorni dall’inizio del reality, eppure il 22enne e la 23enne sembrano già una vera coppia.

Tra il nuotatore e la principessa c’è una grande intesa. Manuel e Lulù si cercano in continuazione nella Casa. In piscina, rimasti soli, si lasciano andare: affiatati e complici, giocano, scherzano, si regalano abbracci romantici e piccoli baci, ancora acerbi, quasi timidi.

L’avvicinamento fisico è sempre più evidente: nel lettone, al risveglio, l’uno accanto all’altra, ancora una volta, si scambiano coccole. L’intimità cresce vertiginosamente.

La disabilità di Bortuzzo, rimasto paralizzato in seguito a un'aggressione in centro a Roma nel 2019, non condiziona affatto la Selassiè, come pure il resto degli inquilini. Lulù agli altri conferma il bacio a stampo col biondino senza problemi.

Interrogato da Signorini durante la puntata del GF Vip di lunedì sera, il ragazzo su Lulù ha detto: “ E’ una persona importante, anche se ci conosciamo da una settimana”. “Siamo entrambi sensibili e vogliamo sentire affetto e ce lo diamo”, ha spiegato la nobile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2021.