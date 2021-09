Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: 'Ci piace stare insieme'. E' nato il primo amore al GF Vip?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono sempre più vicini nella Casa. Interrogati da Alfonso Signorini, il nuotatore 22enne e la principessa non si nascondono. “Ci piace stare insieme”, confessano. E’ nato il primo amore al GF Vip?

Spesso appiccicati, Manuel e Lulù si scambiano in continuazione dolci tenerezze. Lei accarezza spesso i capelli e il volto di lui. Bortuzzo, di rimando, le mette la mano sulle gambe per sentirla vicina. I più romantici sul social già mormorano e fanno il tifo per loro: il reality ha regalato tante coppie e anche in questa edizione sperano accada lo stesso.

Sguardi languidi, abbracci, baci innocenti, ma pieni di calore. Anche gli altri concorrenti sono incuriositi dal rapporto che sta esplodendo tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. In puntata le clip che raccontano la loro storia rivelano l’attrazione. Signorini vuole saperne di più, così chiede allo sportivo e alla nobile 23enne.

“Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l'affetto, ci siamo trovati molto su questo”, spiega Manuel.

Lulù non si nasconde e ammette: "Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Sto bene”. Se son rose, fioriranno. Intanto i due continuano a scoprirsi affini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/9/2021.