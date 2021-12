Manuel Bortuzzo sconvolge tutti. Dopo giorni e giorni in cui pareva essersi allontanato da Lulù, che dipingeva quasi come una ‘stalker’, non solo si è riavvicinato a lei, ma ora si dichiara. “Ti amo”, le dice convinto. Il nuotatore 22enne le suona una canzone di Ultimo, poi si lascia andare mentre i due si baciano con passione.

E’ probabile che Manuel non accetti di prolungare la sua permanenza al reality, che andrà avanti fino al 14 marzo. Lui e Aldo Montano non hanno intenzione di rimanere, almeno così finora hanno dichiarato. Nonostante questo, però, con la principessa 23enne non finirà, il ragazzo sembra intenzionato a costruire una relazione stabile anche fuori dal reality.

“Abbiamo impiegato tanto tempo per comprenderci davvero. Adesso però ci rispettiamo a vicenda e siamo sereni insieme. La cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui con me adesso. Forse se ti fossi stato più vicino in alcuni tuoi momenti di debolezza, non avresti avuto i tuoi crolli, quindi mi pento. Se fossi stato vicino a te non penso che avresti avuto quelle reazioni con Maria”, sottolinea Manuel a Lulù.

Poi Bortuzzo aggiunge: “Sappi che appena uscirai ti sequestrerò. Vabbè, all’inizio ti lascio un po’ per gli amici e anche per la tua famiglia, poi però sarai mia sappilo”. “Mi ammanetti?”, ironizza lei.

Romantico, intona al piano un brano di Ultimo, dedicandolo alla ragazza. “Tieniti a mente questa canzone”, le sottolinea. Lulù Selassiè rapita gli confessa: “Comunque vada, con te sempre, ti amo”. Manuel lascia di stucco e replica: “Ti amo anche io piccola”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2021.