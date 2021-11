Manuel Bortuzzo confessa: 'Passo da amare la vita a volermi ammazzare'

Manuel Bortuzzo al GF Vip fa una dolorosa confessione: “Passo da amare la vita a volermi ammazzare”. Il 22enne vive con Lulù Selassè momenti altalenanti. Ora vorrebbe staccarsi di nuovo da lei: ha bisogno dei suoi spazi per cercare di sopravvivere a quegli istanti in cui desidererebbe togliersi la vita. Finito in sedia a rotelle perché vittima innocente di una sparatoria a Roma nel febbraio 2019, ha una lesione midollare. Il suo percorso è difficile, complicato: il nuotatore ha mostrato grande forza rispetto alla tragicità di quel che gli è capitato, ma ogni tanto crolla.

“Ti ho detto che c’ho messo 2 anni per capire che volevo tornare a nuotare. Per farti capire che nella mia situazione non ho dei tempi prestabiliti per comprendere cosa voglio. Affronto tanti alti e moltissimi bassi, più bassi a dire il vero. Il problema qui dentro non sei te - spiega Manuel alla principessa 23enne - Dici che mi vuoi abbracciare di più? Oddio, gli abbracci vanno rispettati, anche perché non è soltanto un abbraccio, ci vuole tempo. Quei momenti piuttosto non li voglio, per non rovinare le cose che devono arrivare. Io ho tutto molto chiaro dentro la mia testa fidati”.

Bortuzzo non vuole sentire il pressing di Lulù: “Tu devi fare la tua strada e io mi riprendo da solo”. Lei con le lacrime agli occhi si dispiace della sua tristezza, Manuel le spiega: “Non ci arrivi a capire che se non lo voglio, forse è perché non voglio rovinare quella cosa e non perché mi fa schifo? Io sono fatto così. Quando nella vita succede qualcosa che mi pesa dentro, il mio mood cambia, la mia voglia cambia, non affronto più la vita con la stessa voglia di prima. Le cose delicate, anziché rovinarle, per carattere mi viene da metterle da parte. C’è una parte di me che rovina le cose, per questo le metto da parte”.

Poi il gieffino vip aggiunge: “Non riesco a vedere il bello di questa cosa adesso. Se sono influenzato dai miei pensieri negativi come posso vedere le cose belle della vita? Io passo da amare la vita a volermi ammazzare in una giornata. Tu non mi conosci. Non sei tu il problema, sono io”. E conclude: “Tu non mi conosci benissimo. Non lo voglio l’abbraccio, non mi serve in questo momento, anzi ti dico che mi dà fastidio. Perché devo subire un abbraccio che mi infastidisce? Perché se pensi così sei egoista”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2021.