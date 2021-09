Manuel Bortuzzo: 'Ecco perché ho lasciato la mia fidanzata dopo la sparatoria'

Manuel Bortuzzo al GF Vip si apre e spiega perché è finita con Martina. “Ecco perché ho lasciato la mia fidanzata dopo la sparatoria”, rivela. Parla del giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre, quando è rimasto paralizzato nel 2019, colpito da un proiettile alla schiena nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma.

Manuel si confida con Lulù Selassiè con cui ha iniziato una relazione nella Casa. Le rivela i motivi della rottura. “Per il semplice fatto che la conoscevo da poco”, spiega.

“Dopo la sparatoria siamo durati otto mesi – confessa ancora Bortuzzo - ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Immaginami in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale”.

E’ stato lui a mettere fine al rapporto: “L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me”.

Manuel ha deciso di andare avanti da solo. Ora al reality pare aver trovato grande affinità proprio con Lulù, ma vuole andarci piano. Durante la puntata, interrogato da Alfonso Signorini in merito ai suoi sentimenti verso la principessa e all’attaccamento di lei, giudicato da Sophie Codegoni “soffocante”, sottolinea: “Io sono molto tranquillo, ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché illudere le persone non è da me, non vorrei arrivare a delle incomprensioni”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2021.