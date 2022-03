Manuel Bortuzzo riabbraccia Lulù dopo la finale del GF Vip: la passione è alle stelle

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non riescono a contenere la loro felicità. In macchina stanno ‘vicini vicini’ e ascoltano “Mi fai impazzire”, il brano firmato da Blanco e Sfera Ebbasta, hit dell’estate 2021, è una canzone che li rappresenta entrambi. Il nuotatore 22enne riabbraccia la principessa 23enne dopo la finale del GF Vip: la passione tra loro è subito a mille.

Lulù non ha vinto, anche se era convinta di farcela, a trionfare al reality è stata la sorella Jessica. Dopo un primo scombussolamento per il mancato trionfo, ora inizia la sua vita con Manuel, come desiderava.

In diretta al GF Vip la Selassiè è stata catturata dalla sorpresa del fidanzato, di cui si è innamorata nella Casa: lui le ha dedicato al piano una canzone di Ultimo, poi è arrivato il bacio tra le lacrime e tanta commozione.

Bortuzzo ha voluto dichiararle ancora una volta il forte sentimento provato. “Ci sono tantissime cose che dobbiamo fare, casa è pronta anche per noi, per la nostra vita, poi faremo tutto quello che vuoi, possiamo restare insieme per sempre e anche fare una famiglia, fare dei bambini”, le ha detto. Lei al settimo cielo ha confermato il desiderio di voler stare per sempre con lui, sposarsi e avere dei piccoli: “Si amore, facciamo una famiglia insieme, stiamo sempre insieme. Ovvio che voglio dei bambini, è il nostro sogno”.

Così, appena scorrono i titoli di coda sull’edizione numero sei del reality, i due si ritrovano in auto, diretti nell’appartamento che li accoglie per trascorrere la prima notte insieme senza essere spiati dalle telecamere stavolta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2022.