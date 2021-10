Manuel Bortuzzo sorprende tutti. Sembrava aver definitivamente chiuso con Lulù Selassiè e invece ci ripensa. Nella notte torna la passione con la principessa: tra i due baci, coccole e intimità.

Durante la puntata, in diretta tv, il nuotatore 22enne commuove tutti nella Casa e in studio suonando il piano che il Big Brother gli ha fatto finalmente arrivare al GF Vip. Canta il noto brano di Ultimo, Sogni appesi. Le lacrime riempiono gli occhi di alcuni concorrenti del reality, Aldo Montano addirittura scoppia a piangere. Signorini a fine esibizione gli domanda quali siano i suoi sogni per il futuro, il ragazzo risponde: “Semplicemente vivere” e si guadagna l’applauso sincero del pubblico.

Tutto sembra procedere come negli ultimi giorni. Bortuzzo è distante da Lulù che, dopo aver provato in tutti i modi a tenerlo legato a sé, ha capito la sua chiusura e si è allontanata da lui. Ma sorprendentemente, quando ormai i giochi parevano fatti, ecco che il biondino cambia idea.

Manuel torna sui suoi passi e si avvicina a Lucrezia. Prima di andare a dormire nel proprio letto, la 23enne e Bortuzzo trascorrono del tempo vicini. La passione li travolge: inaspettatamente si baciano. Poi rimangono a letto insieme per molto tempo e si scambiano tenere effusioni.

I nottambuli che seguono il reality fino a notte inoltrata, commentano incuriositi: c’è chi è contento di vederli di nuovo insieme, ma c’è pure chi pensa che quella di Manuel sia solo una strategia per ritornare ancora una volta al centro del gioco. Qualcuno crede che si senta solo e abbia bisogno di attenzioni, Lulù sa come farlo sentire veramente importante. Quale sarà la verità?

