Manuel Bortuzzo, poche ore dopo l’addio al GF Vip già si sente perso senza Lulù: 'Ti amo, sei il mio tutto’

Manuel Bortuzzo ieri sera, lunedì 24 gennaio, ha lasciato per scelta il GF Vip: non ce la faceva più a restare, colpa di problemi fisici. Poche ora dopo l’addio al reality, però, il 22enne già si sente perso senza avere accanto Lulù Selassiè. La principessa 23enne, conosciuta proprio nella Casa e con cui inizialmente il rapporto è stato assai altalenante, gli manca già da morire. Arriva sul social la struggente dedica dello sportivo. “Ti amo, sei il mio tutto”, scrive il giovane nuotatore, finito sulla sedia a rotelle perché vittima innocente di una sparatoria a Roma nel febbraio 2019 che gli ha causato una lesione midollare.

Manuel ha riabbracciato la sua famiglia, ha salutato commosso l’amico Aldo Montano. E’ contento di essere tornato alla vita reale, Lulù, però, non c’è. “Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire”, scrive.

“Cosa siamo stati? Di tutto…nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri - continua Bortuzzo - Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo”.

E conclude: “Sei vita Lulú, la mia”. L’aspetterà fuori, Manuel ha detto di voler costruire un futuro insieme a lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2022.