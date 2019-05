Rivelazione scottante! Manuela Arcuri confessa: 'Sono stata corteggiata da molte donne. Ho provato un certo imbarazzo ma..’

E’ stata corteggiata da molte donne Manuela Arcuri

L’attrice ammette: ’Piacere alle donne è realmente un valore aggiunto’

Manuela Arcuri scatena gli ormoni non solo degli uomini, ma pure delle donne: sono state in molte a farle delle avances nel corso della sua carriera. L’attrice 42enne lo confessa a Chi. “Sono stata corteggiata da molte donne”, rivela. E’ stata corteggiata non solo da una miriade di uomini, ma pure dalle donne, sogno erotico di tutti a quanto pare. Manuela Arcuri confessa: “Senza alcuna piaggeria posso dire che piacere alle donne è realmente un valore aggiunto. Siamo noi in fondo a muovere il mondo. E' capitato e non le nascondo che ho provato un certo imbarazzo. Ho sempre temuto di ferirle, anche se non è mai stato difficile depistare certi approcci”. Manuela Arcuri non si nasconde e svela un dettaglio inedito del suo privato: è stata corteggiata dalle donne. Poi spiega: “Le donne nel corteggiamento non sono mai invasive e poi deve sapere che con il mondo gay ho sempre avuto un certo feeling. Quando finirà Ballando con le Stelle sarò la testimone di un amico che si unirà civilmente con il suo compagno”. La mora è legata sentimentalmente da otto anni a Giovanni Di Gianfrancesco ed mamma di Mattia, che l’8 maggio scorso ha compiuto 5 anni.

