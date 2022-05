Manuela Arcuri annuncia ufficialmente: 'Mi sposo!'. Data, location e dettagli delle nozze 

Manuela Arcuri sente forte il profumo dei fiori d’arancio. “Mi sposo!”, annuncia ufficialmente a Chi a cui confessa la data delle nozze, la location scelta e preziosi dettagli sul giorno del sì. Dopo il matrimonio a Las Vegas nel 2013, andrà finalmente all’altare con Giovanni Di Gianfrancesco in Italia L’attrice 45enne e l’imprenditore 44enne sono genitori di Mattia, 8 anni.

“Ci sposiamo al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano, un luogo incantevole, il 22 luglio”, svela Manuela. Non è scaramantica, ha scelto lo stesso luogo dove si sono sposati Tom Cruise e Katie Holmes, oltre a Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, coppie che si sono dette addio. “Io e Giovanni sfateremo questa diceria, e poi sono stati celebrati anche matrimoni che sono durati! Ho sempre sognato di vivere in un castello, è il luogo ideale per coronare un amore, una favola a lieto fine”, sottolinea la mora.

Sul vestito che indosserà, la Arcuri confida: “Saranno due, uno per la cerimonia e uno per la festa. L’abito che indosserò in chiesa sarà tradizionale, bianco, poi farò un cambio. Sono entrambi abiti importanti, preziosi, il primo è scollato davanti e lungo, con la coda, il secondo sarà lungo, ma con trasparenze più sexy nelle gambe e nella scollatura”.

Aveva dichiarato che avrebbe voluto sposarsi a Sabaudia o a Latina, dov’è nata. “Sì, volevo sposarmi al mare. Ma poi abbiamo pensato di sposarci il 30 aprile come avevamo fatto a Las Vegas nel 2013 e abbiamo cercato un castello. Mi sono innamorata di quello degli Odescalchi, ma in primavera avrebbe fatto freddo, perché è su una collina, aperto su tutti i lati con una vista mozzafiato. E poi volevo che ci fosse bel tempo, così abbiamo optato per l’estate”, spiega Manuela Arcuri. Su chi inviterà dice: “Gli amici, le persone che ci vogliono bene, quelle che ho incontrato nella mia carriera. I testimoni saranno Alberto Tarallo (produttore della Ares Film, ndr), che è il mio ‘padre lavorativo’ e gli sono riconoscente, e Giovanni Malagò, il presidente del Coni, siamo tanto amici”.

L’artista non pensa più a un secondo figlio: “Mattia ha otto anni, per un momento avevamo pensato al secondo figlio, e sarebbe stato bello per lui, così avrebbe avuto un compagno di giochi. Ma sta benissimo così, coccolato e fiero di essere figlio unico”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2022.