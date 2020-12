Manuela Arcuri in tv con Gabriel Garko: 'Mi hai usata?'. La sua risposta

Manuela Arcuri in tv, a Live - Non è la D’Urso, si confronta con Gabriel Garko. In passato ha avuto una storia con l’attore, suo partner in molte fiction di successo, ma lei assicura: nessuna finzione. “Mi hai usata?”, gli domanda. L’artista 48enne le dà una risposta che rende felici e sereni entrambi.

La mora 43enne, prima di incontrare Garko, racconta le sue perplessità e i suoi dubbi a Barbara D’Urso: “Per me era una vera storia d’amore, con grande passione, ci piacevamo tantissimo. Ci siamo conosciuti, innamorati e frequentati per qualche mese. La storia sarà durata cinque o sei mesi più o meno. Io ero presa. Gabriel è bellissimo, era meraviglioso. Stavamo insieme, eravamo fidanzati in tutto e per tutto. Facevamo tutto come i fidanzati normali. Poi ci siamo lasciati".

Manuela parla pure della sua reazione dopo il coming out in televisione di Gabriel: “Sono passati tanti anni, fino a quando Gabriel ha deciso di fare coming out. Io non l'ho mai saputo che fosse gay perché con me non ne ha mai parlato. Purtroppo è mancato tra di noi questo rapporto di sincerità. O si vergognava, o non voleva dirmelo. Mi ha sempre tenuta all’oscuro di tutto questo. C’erano delle voci, ma finché non avevo una certezza o la sua parola, che per me era quella che contava veramente…”.

“Lui ha fatto coming out, ma la cosa più grave per me è che abbia detto che tutte le sue storie erano finte, studiate a tavolino. Visto che nelle storie ero compresa anche io, ho pensato: ‘Ma allora anche con me ha finto? Era fatta per coprire lui?' Ho pensato di essere stata usata come copertura come le altre donne. Mentre le altre erano complici con lui, io non lo sapevo. È questo che mi ha lasciata interdetta”, aggiunge la Arcuri.

Gabriel Garko, che dietro le quinte ha ascoltato attentamente le sue parole, finalmente entra in studio e fa chiarezza: Manuela Arcuri non è stata una ‘fidanzata finta’. “Siamo stati insieme realmente. Con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco eravamo d’accordo, con Manuela era una storia vera. Io con lei non mi sono comportato in maniera falsa. Ci siamo piaciuti e abbiamo avuto una storia, poi mi sono detto: ‘Dove vado?’. Era una mia lotta interiore”, spiega.

“Quando stavo con Manuela ho avuto una storia con lei e fine, con il mio compagno è nata dopo - precisa ancora - In quel periodo io stavo attentissimo che i paparazzi non ci beccassero, perché ero talmente nauseato dall’andare sui giornali per storie finte, che le storie vere le ho volute tenere segrete. Io sono molto riservato".

Carmelita chiede a entrambi perché sia finita. "Perché ci siamo lasciati? Sai che non me lo ricordo? La cosa era un po’ sfumata. Ma è vero che in quel momento ero preso da Manuela. In quel momento per me era vera”, sottolinea Garko. “Sono felice, sono contenta”, gli fa eco la Arcuri, soddisfatta del chiarimento. Gabriel le chiede: "Avevi bisogno che te lo dicessi davanti a tutti?”. "Ho dubitato e ci sono stata anche un po' male”, gli fa sapere Manuela, che ora sorride con gioia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/12/2020.