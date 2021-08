Manuela Arcuri col marito e il figlio Mattia, famiglia felice a Gardaland: foto

Manuela Arcuri si diverte un mondo a Gardaland. L’attrice 44enne e il marito hanno regalato al figlio Mattia, nato nel 2014 e che ora ha 7 anni, una giornata di grande euforia al famosissimo parco divertimenti. Il bambino è contentissimo di poter provare insieme ai genitori le attrazioni più accattivanti e adrenaliniche.

La mora sorride serena, è in grande armonia coi suoi uomini accanto. E’ un’estate piena di gioia la sua. Giovanni Di Gianfrancesco le rimane accanto in ogni istante. I due si sono sposati nel 2013 a Las Vegas, ora, però, sognano un matrimonio in chiesa.

Ospite della trasmissione di Rai Uno “Uno Weekend”, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, Manuela a proposito del compagno ha svelato: “All’inizio eravamo amici, infatti la nostra nasce come un’amicizia. Lui faceva parte del nostro gruppo, poi è nato l’amore. Il segreto della nostra relazione risiede proprio nel grande rapporto che c’è tra di noi. Lui si è innamorato di me come donna e non come personaggio: addirittura era restio a farsi fotografare, a essere nominato”.

La Arcuri ha aggiunto: “Quando abbiamo iniziato a pensare a fare un figlio, ci siamo concessi qualche bel viaggio, organizzando le nozze segrete. E’ stato bellissimo, ci siamo detti sì in un albergo molto caratteristico, con le fontane che spruzzavano acqua al momento della promessa”.

“Uno dei nostri segreti è che rispettiamo le nostre reciproche libertà – ha sottolineato ancora l’artista nata a Latina – Noi abbiamo dato importanza al fatto di costruire una famiglia, ma adesso stiamo pensando di sposarci anche in chiesa”. E del figlio ha confidato: “E’ estremamente sensibile, è un bambino molto dolce e anche leggermente viziato”. A Gardaland lei lo asseconda con grande dolcezza: è una mamma piena di premure.

