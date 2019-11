Manuela Arcuri a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, è raggiante e orgogliosa accanto la nipotina Nicole. Insieme all’attrice ci sono suo fratello, Sergio Arcuri, e la compagna, Valentina Donnazzolo, neo genitori entusiasti della piccola nata lo scorso 12 ottobre e che per la prima volta viene presentata in tv.

L’attrice coccola la nipotina. In studio suo fratello e la donna che ama raccontano la gioia che la bambina ha regalato loro. Un breve filmato ripercorre il ritorno a casa della copia dopo la nascita della prima figlia. “Nicole sta benissimo e adesso andiamo a casa”, dice il 44enne. E aggiunge: “Così finalmente conoscerà la sua nuova casa, non l’ha mai vista… E’ uno splendore, è bravissima e complimenti alla mamma, che è stata bravissima”.

Sergio Arcuri vive un momento di vera estasi. Anche Valentina, pur confessando di trascorrere le notti in bianco perché Nicole al momento dorme poco, è davvero contenta. Manuela Arcuri è al settimo cielo per loro e per la nipotina. Sul fratello l’attrice 42enne dice: “Penso che sia un papà super attivo, sono contenta perché lo vedo finalmente realizzato come papà. Se l’ho mai visto cambiare un pannolino? No…!”.

La D’Urso manda in onda un altro video in cui c’è Mattia, il figlio che Manuela ha avuto da Giovanni Di Gianfrancesco, nato l’8 maggio 2014, contento per l’arrivo della cuginetta. “Il piccolo ha aspettato tanto la cuginetta ma ora inizia ad essere un po’ gelosetto”, racconta l’Arcuri.

Manuela Arcuri poi parla dei primi tre anni del suo bambino, augurandosi che Nicole faccia dormire di più i suoi genitori: “Mattia non ha dormito per i primi tre annidi vita, spero che Nicole non sia come il cuginetto. Ha cominciato a dormire a tre anni tutta una tirata, perché si svegliava verso le 3, si riaddormentava alle 6 e voleva essere portato a passeggio”.

La sensuale mora sulla possibilità di diventare nuovamente mamma, precisa: “Per ora c’è Nicole, pensiamo a lei”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2019.