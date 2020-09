Manuela Arcuri: 'La mia relazione con Gabriel Garko era vera'

Manuela Arcuri rassicura tutti: mai costruito un flirt a tavolino. “La mia relazione con Gabriel Garko era vera”, sottolinea intervistata da Dagospia dopo il coming out del’attore al GF Vip. I due ebbero una breve liaison nel 2009, quando girarono insieme la fiction “Il peccato e la vergogna”.

“Io non ho mai finto un flirt e non mi è stato chiesto”, spiega la mora. Per lei le accuse mosse alla Ares, società di produzione per cui lei stessa lavorava, sono false. “Ho avuto una relazione con Gabriel durata pochissimo ma era vera. Parliamo di tanti anni fa”. Sul coming out del 48enne dice: “Spero sia un uomo più felice e più libero”. “Magari lo avesse fatto prima”, chiosa.

A lei nessuno ha mai puntato la pistola alla tempia. Per lei l’Aresgate è “follia”. “Sono stata in silenzio perché volevo capire fino a che punto arrivasse questa follia”. Poi sulle affermazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa dice: “Sta scherzando? Io non posso neanche pensare che le persone non abbiano riconoscenza nella vita. Essere riconoscenti è un dovere. E’ una questione di rispetto, quando una persona ti dà tanto non puoi voltargli le spalle così”.

“Hanno detto cose pesantissime. Sono senza parole. Io ho solo visto tanta generosità di Alberto Tarallo. Un grandissimo produttore che ha creato attori totalmente sconosciuti che venivano dal nulla”, aggiunge l’artista 43enne che per la Ares ha lavorato quindici anni.

Ha sentito parlare di “setta” e “Lucifero”. “Ma dai Lucifero, io sono allibita”, esclama la Arcuri. E sulle ingerenze sulla vita sentimentale degli attori della società sottolinea: “Al massimo mi davano dei consigli, come può fare qualsiasi persona con cui lavori e cerca di proteggerti”.

E’ in ottimi rapporti con Tarallo. Su Teodosio Losito sceneggiatore e produttore che si è tolto la vita nel 2019, aveva un rapporto stupendo: “Bellissimo. Giuro che ascoltare istigazione al suicidio (frase pronunciata dalla Del Vesco al GF Vip, ndr) mi infastidisce.". E fa sapere: “Teodosio per Alberto era intoccabile”.

Manuela Arcuri vuole far sentire la sua voce proprio in difesa di Tarallo: “Certo, io sto facendo questa intervista solo per lui. Difendo Alberto, non si fa così. Non si gioca con la vita delle persone. Mi sembra più di una gogna. Qui non parliamo di un matrimonio inventato, qua si gioca con la vita della gente. Parliamo di un grande produttore, di una tragedia che è successa un anno e mezzo fa, una cosa delicatissima. Al funerale di Teodosio c’erano tutti. Piangevano, capisce. Sembra un film. Ho detto ad Alberto che questa è la fiction più assurda che abbia mai potuto girare, ha sorriso anche lui”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2020.