Manuela Arcuri: 'Non posso dire di non essere ricorsa alla chirurgia estetica'

Manuela Arcuri sul social, nelle sue IG Stories, si concede alle domande dei fan. Ai tanti curiosi inaspettatamente, quando le chiedono se abbia fatto o meno qualche ritocchino, confessa: “Non posso dire di non essere ricorsa alla chirurgia estetica”.

La bella mora 43enne, legata a Giovanni Di Gianfrancesco e mamma di Mattia, nato l’8 maggio 2014, non nega la chirurgia estetica. Anche Manuela Arcuri ha ceduto, ma per piccole cose, così sottolinea. "Non posso dire di non esser ricorsa alla chirurgia estetica, ma molto poco se non per idratare e nutrire la pelle. Non cambierei nulla ma è giusto curarsi e volersi bene”, rivela ai follower.

Ha chiesto aiuto alla chirurgia estetica ma solo per dare maggiore luminosità alla sua pelle. Così svela. Manuela Arcuri, sempre in forma smagliante, nel rispondere ai tanti quesiti, parla anche della sua alimentazione quotidiana: "Prediligo roso senza glutine, ma mangio pasta e pizza. La sera più leggero. Tanta frutta e verdura e tanta acqua”.

Sono tantissimi quelli che le chiedono perché ormai sia poco in tv. “Sì è vero sono stata poco in tv, perché ho preso una pausa per crescere mio figlio. Mi sono dedicata alla mia famiglia. Ho pensato che fosse la cosa più giusta, ma tornerò”, fa sapere l’artista. E poi annuncia: "Sto per tornare con alcuni progetti divertenti , ma non in un reality. Onestamente non ce la farei a stare tre mesi senza Mattia".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/2/2020.