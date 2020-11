Manuela Arcuri si è sposata in gran segreto! 'E' stato a Las Vegas'

Manuela Arcuri si è sposata in gran segreto. L’attrice 43enne in tv a sorpresa parla delle nozze finora rimaste top secret con il compagno, Giovanni Di Gianfrancesco, con cui vive una bella relazione dal 2010: i due sono genitori di Mattia, 6 anni, che ora frequenta la prima elementare. “E’ un matrimonio di cui non sapeva niente nessuno, è stato a Las Vegas”, svela a Verissimo.

Manuela Arcuri finora non aveva mai raccontato alcun particolare delle nozze, che, da qualche anno sono valide pure in Italia, come precisa. “Abbiamo fatto questo bellissimo viaggio in America, siamo andati a Las Vegas e abbiamo organizzato questo matrimonio che non sa nessuno”, confessa. Non vuole aggiungere altro, non racconta nulla della cerimonia nel giorno dei fiori d’arancio.

Manuela forse, quando potrà, farà una festa anche in Italia. Intanto si gode il suo rapporto con l’uomo a cui ha già detto di sì negli Usa.

“Di Giovanni mi è sempre piaciuto il fatto che lui non ha mai guardato il personaggio Arcuri ma ha sempre guardato e amato Manuela come persona. Abbiamo una grandissima complicità, ma soprattutto c’è gran libertà, sempre con molto rispetto l’uno per l’altra però. Penso che sia questo un po’ il nostro segreto”, sottolinea ancora la bella mora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2020.