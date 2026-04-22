La 36enne, ex volto di Temptation Island 2021 e Uomini e Donne, dice la sua sul romano 37enne

I due sono legati da circa un anno, lei a La Volta Buona commenta dopo l’intervista di lui a Belve e le critiche

Fa ancora discutere la sua intervista a Belve e i tutto quel che ha generato, compresi i commenti delle sue ex Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. Manuela Carriero in tv parla degli interventi estetici del fidanzato Francesco Chiofalo. “Gli avrei impedito di fare l’intervento agli occhi”, svela la 36enne, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Parla dell’operazione che ha permesso al romano 37enne di cambiare il colore dell’iride, da marrone a celeste ‘husky’.

''Gli avrei impedito l’intervento agli occhi'': Manuela Carriero in tv parla degli interventi estetici del fidanzato Francesco Chiofalo

La pugliese, ex volto di Temptation Island 2021 e Uomini e Donne, dice la sua sul romano, detto Lenticchio. I due sono una coppia da circa un anno. “Sono la sua fidanzata, ma anche la sua prima hater - spiega - Battibecchiamo tantissimo, litighiamo. Sono contrarissima al tatuaggio che andrà a fare. L'allungamento delle gambe non se ne parla, finché starà con me. Se lo avessi conosciuto prima gli avrei impedito di fare l'intervento agli occhi. Io sono favorevole alla chirurgia, ma fino a un certo punto".

La 36enne, ex volto di Temptation Island 2021 e Uomini e Donne, dice la sua sul romano 37enne

Manuela poi, sulle parole della Fiordelisi, sempre davanti alle telecamere dello stesso programma, commenta: “Nel dire che quando stava con lei era più sano, ecco in quello non mi è piaciuto. Il riferimento era comunque agli interventi estetici, Antonella non la conosco, mi piacerebbe conoscerla, ma è chiaro che magari dietro quegli eccessi c'è qualcosa di più". Francesco la guarda da casa. "Confermo, a volte è davvero una hater", scrive sul social aggiungendo l'emoji di risate a crepapelle. Ma sugli interventi che ancora vuole fare sembra non desistere.