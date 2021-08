L'ex gieffina Mara Adriani ha partorito: ecco come si chiama il figlio

Mara Adriani, ex gieffina, al reality nell’edizione andata in onda tra ottobre del 2009 e marzo del 2010, ha partorito. La bella romana 34enne annuncia sul social la nascita del bebè e rivela pure come si chiama il figlio: Abramo.

L’Adriani aveva rivelato di essere incinta sempre via Instagram. A maggio scorso aveva condiviso una foto del pancione alla 28esima settimana di gestazione e aveva scritto: “Non vedo l’ora”. Non aveva però svelato né il sesso né il nome del piccolo in arrivo.

Ora felicissima della cicogna pubblica uno scatto in cui è fotografato il neonato e lo accompagna con poche tenere parole: “My sweet baby…#incrediblelove #inlove #Abramo”.

Mara ha deciso di abbandonare Londra dove fino a poco tempo fa si era trasferita in cerca di una nuova vita. Il compagno, Fabio, con cui ha costruito la sua nuova famiglia, l’ha convinta a tornare a Roma, dove ci sono pure i suoi affetti più cari. E’ insieme a loro che assapora la gioia di essere finalmente mamma. Vive ore di incredibile felicità: Abramo le ha regalato un sogno tutto da vivere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/8/2021.