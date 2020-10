Mara Venier, ecco con quale coppia famosa ha festeggiato i 70 anni: foto

Mara Venier ha festeggiato i suoi incredibili 70 anni, compiuti il 20 ottobre, al ristorante di cucina giudaico romanesca La Reginella, nel cuore di Roma. Alla cena della conduttrice Rai pochi intimi e una coppia famosa che ha scelto di inondarla con il suo calore: al compleanno della bionda non sono voluti mancare l’amica Alessia Marcuzzi e suo marito, Paolo Calabresi Marconi, che posano felici in foto insieme a lei.

Un traguardo importante per la ‘zia’ d’Italia, che ha ringraziato gli amici. Per lei una torta mega a tre piani. “Grazie a tutti i miei amici, grazie a La Reginella, grazie ad Ernst Knam per la meravigliosa torta”, ha scritto Mara Venier sul social.

Ernst Knam ha preparato il dolce a Milano, poi lo ha fatto caricare su un furgone alle spalle di piazza Cinque Giornate. “Tanti auguri, zia Mara”, le ha detto nelle sue Instagram Stories il famoso pasticcere di Bake Off Italia.

Cena per pochi intimi. Oltre al marito Nicola Carraro, ad Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, al ristorante è arrivata anche la figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini, l’amica di una vita Rita Dalla Chiesa e pochi altri. Un totale di circa diciotto ospiti divisi rigorosamente in tavoli da sei.

Mara si è goduta ogni istante della serata. Durante la lunga giornata ha ricevuto miriadi di regali a casa. Per lei anche gli auguri in diretta televisiva di Barbara D’Urso, che ha voluto omaggiare la Venier a Pomeriggio 5: le acredini passate ormai solo solo un ricordo, sono nuovamente molto legate.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/10/2020.