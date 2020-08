Mara Venier non trova pace. Dopo che la scorsa primavera è caduta per le scale di casa a Roma, procurandosi una frattura che l’ha costretta ad andare in giro con il gesso per molto tempo, la conduttrice è nuovamente caduta facendosi male all’altra gamba. Lo ha spiegato lei stessa nelle Instagram Stories. In alcuni video registrati nella camera da letto ha detto: “E’ arrivato il momento di andare a farmi benedire. Ieri sera tornando a casa dopo una bellissima cena con tanti amici e family sono caduta. Non ho visto un gradino, era buio e sono caduta. C’ho l’altro ginocchio ammaccato”.

“Ci sono ricaduta, l’altra gamba. Ho messo il ghiaccio, per fortuna niente di fratturato, mi è andata bene. E’ stata una bella botta. Mi devo proprio fare benedire ragazzi”, ha aggiunto la 69enne veneta (compirà 70 anni il prossimo ottobre).

In questo periodo Mara si trova in Versilia con familiari e amici. Qui sta trascorrendo le vacanze in attesa della ripresa della stagione tv. Sarà nuovamente al timone di ‘Domenica In’ a settembre, ma potrebbe trattarsi dell’ultima edizione. Ha infatti rivelato di avere intenzione di andare in pensione tra non molto, forse già nell’estate del 2021.

Scritto da: la Redazione il 4/8/2020.