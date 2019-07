Mara Venier e lo scontro per lo share della domenica: 'Non riuscirete a farmi litigare con Barbara D'Urso'

Mara Venier parla di Barbara D’Urso e dello scontro per lo share della domenica che le ha viste rivali. A Leggo chiarisce che sono ancora amiche e aggiunge: "Non riuscirete a farmi litigare con lei".

La scorsa stagione si sono date battaglia. Mara Venier su Rai Uno con Domenica In, Barbara D’Urso su Canale 5 con Domenica Live. In questa stagione che inizierà la ‘zia’ rimane salda al suo posto, ancora non si sa, invece, se Carmelita lascerà o meno la domenica pomeriggio, visti i tanti impegni in tv. Lo scontro c’è stato, tutto per gli ascolti: è solo stata una sana e accesa rivalità. Così dice la bionda 68enne, nessuna lite con la collega 62enne.

“Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un programma non può cancellare un’amicizia vera”, sottolinea Mara Venier parlando dello scontro per lo share con Barbara D’Urso. Poi aggiunge: “Siamo state dirimpettaie, c’è stata qualche polemiche ma ha fatto gioco a tutti. Ma quando c’è rispetto c’è tutto. Perché tra donne ci deve essere rispetto, siamo già abbastanza isolate. È stupido entrare in competizione, siamo donne che ce l’hanno fatta da sole e tutte, a modo nostro, abbiamo talento. Non siamo più bambine e quindi qualcosa sappiamo fare se siamo ancora qui. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei ma non ci riuscite”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/7/2019.