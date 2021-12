Mara Venier quasi caccia Guillermo Mariotto dallo studio di 'Domenica In': 'Mi stai facendo girare le p...'

Mara Venier perde la pazienza e si scaglia contro Guillermo Mariotto. La conduttrice caccia quasi lo stilista e giudice di Ballando con le stelle dallo studio di Domenica In. “Mi stai facendo girare le pal*e!”, gli dice furibonda. La 71enne sbotta dopo che il 55enne venezuelano si permette di ironizzare su una frase di Rossella Erra sulla madre che non c’è più.

La Erra, opinionista di Detto Fatto e Ballando, ricorda la mamma morta, a cui Mara aveva anche mandato un videomessaggio quando era malata. Mariotto sogghigna e al termine del racconto ironizza. “Eh, com’è profonda”, dice, rivolgendosi ad Alba Parietti, in studio insieme a lui e agli altri. Le parole di Mariotto creano un momento di grande tensione. La Venier si arrabbia e gli si scaglia contro.

“No scusami Mariotto - gli dice perentoria Mara Venier - Ti devo dire una cosa. Perché mi stai facendo girare le pal*e. Tu ridevi e non era il momento di ridere”. Poi furiosa continua: “Hai capito Mariotto? Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere”. La bionda presentatrice si alza dallo sgabello e indicandogli l’uscita con la mano lapidaria aggiunge: “Se vuoi ridere esci da questo studio”.

L’attacco lascia stupito Mariotto, che però comprende di avere esagerato. Guillermo si placa e si rimette in riga. “Ma anche io ho la mamma”, prova a difendersi lo stilista. Poi accomodante si cosparge il capo e fa ‘mea culpa’. “Va bene ‘zia’, tranquilla”, chiarisce. Non si lascia più andare coi suoi modi a volte troppo dissacratori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2021.