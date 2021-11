Mara Venier, rovinosa caduta a Domenica In: bernoccolo gigante in fronte

Mara Venier frana per terra faccia in avanti, rovinosa caduta a Domenica In per la conduttrice 71enne che scivola e si infortuna al piede e alla testa durante la pubblicità. La bionda 71enne torna in onda, con una mano tiene un panno bianco con del ghiaccio premuto forte per contenere il bernoccolo gigante esploso in fronte, poi a distanza di qualche ora lo mostra sul social e sottolinea: "Poteva andare peggio", rassicurando i fan preoccupati per le sue condizioni di salute.

La ‘zia’ si fa male in diretta tv, la caduta le causa un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e una brutta contusione alla fronte. Pierpaolo Pretelli al rientro dalla pubblicità preoccupato rivela: “C'è stato un piccolo incidente per Mara, ma speriamo che tutto si risolva al più presto. Nulla di grave, una piccola distorsione. E’ scivolata durante la pubblicità". L’ex velino di esibisce cantando alcuni brani. Poco dopo finalmente arriva Mara.

“Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, so’ caduta di faccia con gli occhiali. Unica cosa: non mi sento di continuare, però sto bene. Va avanti tu Pierpaolo, te la senti? Adesso abbiamo Memo Remigi e facciamolo entrare…”, dice la Venier tenendosi il fazzoletto bianco col ghiaccio premuto sulla fronte.

La conduttrice sembra non farcela, però poi cambia idea: “C’ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai! Se mi date uno sgabello io vado avanti con l'intervista, datemi uno sgabello. Io continuo a condurre, non mollo. Mi dovete abbattere, io vado avanti”.

Mara Venier riesce a intervistare Remigi, successivamente intervista pure Giuseppe Zeno. Alla fine però ammette: “Non ce la faccio ragazzi”. Domenica In chiude un quarto d’ora prima.

Uscita dagli studi la presentatrice va in ospedale per un controllo, dopo qualche ora torna a casa e posta un selfie in cui si vede l’enorme bernoccolo che ha in fronte. “Grazie a tutti per i messaggi…poteva andare peggio…sto bene”, fa sapere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2021.