Dopo 8 anni Mara Venier torna per la prima volta nella sua Venezia e si commuove

Mara Venier osserva incantata sul motoscafo la sua amata città. Dopo 8 anni torna per la prima volta a Venezia, trova il coraggio di rimetterci piedi: mancava da quando era morta la madre, la signora Elsa.

Aveva deciso di staccarsi da Venezia, era stato troppo grande il dolore per la perdita della mamma. Mara Venier, però, ora guarda stupita ogni particolare: le calli, la laguna, persino la nebbia che la circonda la fa sognare. A Domenica In lo aveva anticipato, durante l’intervista all’amica Patty Pravo. “Sai che venerdì prossimo sarò a Venezia? Sono 8 anni che non vado, ho deciso che torno - aveva detto alla cantante - Voglio ringraziare il sindaco, sono emozionata!”.

Elsa se n’è andata nel 2015, da quel momento la conduttrice 71enne aveva voluto spezzare il legame con la città in cui è nata e cresciuta. Il richiamo di casa, però, col tempo, si è fatto più forte, Mara ha detto di sì all’invito ed è tornata.

“Che meraviglia, che bello, che stupendo…”, ripete la bionda mentre guarda Venezia. Persino la foschia la fa intenerire e commuovere. Si affaccia dal terrazzo della camera dove dorme e dice: “Questa è proprio la mia nebbia, è proprio casa”.

La Venier è riuscita a sconfiggere i suoi demoni e a rivedere i luoghi cari insieme agli amici di vecchia data: per lei quasi un nuovo inizio che esorcizza il dolore, sempre profondo, dentro di lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2022.