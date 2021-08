Mara Venier dopo la lesione al nervo facciale: 'Nessuno mi assicura che guarirò'

Mara Venier non si abbatte. Il 19 settembre prossimo tornerà in tv al timone di Domenica In su Rai Uno. Dopo la lesione al nervo facciale a causa dell’intervento ai denti andato male, però, ha ancora molti problemi. “Fatico a parlare, non sono messa benissimo”, confida a Gente. E aggiunge preoccupata: “Nessuno mi assicura che guarirò”.

La conduttrice 70enne nonostante siano trascorsi quasi tre mesi da quando è stata operata e ogni cosa è andata precipitando, non si rassegna. Purtroppo assume ancora farmaci: non ha recuperato la sensibilità. “La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione”, ammette sconsolata.

La ‘zia’ rimane comunque positiva, non vuole perdere l’ottimismo che da sempre l’aiuta nella vita. “Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire”. Mara rivela: “Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In”. Invece si è fatta forza e torna al suo programma, quello con cui fa sempre il pieno di share.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/8/2021.