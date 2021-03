Volano gli stracci tra Mara Venier ed Elisabetta Sgarbi: la lite

Volano gli stracci tra Mara Venier ed Elisabetta Sgarbi. Tutta colpa degli Extraliscio, gruppo musicale tra i Big di Sanremo 2021 di cui la sorella di Vittorio Sgarbi è produttore, e della loro mancata partecipazione a Domenica In.

La Sgarbi in una nota all’Adnkronos ha manifestato tutta la sua rabbia e dato inizio alla lite a distanza con la bionda. “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse: invitano settimane prima Gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo”, sottolinea la direttrice editoriale de La Nave di Teseo.

E aggiunge: “Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un Festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia”.

In diretta tv su Rai Uno la Venier replica proprio nel corso di Domenica In. “Non ho il piacere di conoscerla, mia cara signora. Qui non è stato mandato via nessuno. Forse lei dovrebbe avere un po' di rispetto per il Papa, per Papa Francesco. Abbiamo cominciato molto in ritardo per la diretta con Papa Francesco. Prima di insultare me, i miei autori, si informi bene. Non abbiamo avuto la possibilità. Probabilmente ritorneranno a Domenica In, ma intanto si dia una calmata, per carità”, spiega furiosa.

Immancabile la controreplica della sorella di Sgarbi che dalla sua pagina Facebook risponde alla conduttrice: “La signora Mara Venier in diretta su Rai 1 mi accusa di non avere rispetto di Papa Francesco. Non so da dove abbia avuto notizia di questa mia mancanza. Il gruppo Extraliscio è stato invitato e mandato via. E io ho espresso il mio disappunto e ho chiesto lumi sul criterio di esclusione dei cantanti, senza successo. Ho fatto ciò senza offendere nessuno, tanto meno il Papa”. La querelle, forse, è appena cominciata…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2021.